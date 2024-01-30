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Общество

В Псковском планетарии рядом с чёрной дырой появилась Луна

Новая фотозона появилась в Псковском планетарии. Теперь посетители смогут сфотографироваться с макетом Луны, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В Псковском планетарии рядом с чёрной дырой появилась Луна. Фото: группа «Псковский планетарий» в соцсети «ВКонтакте»

В планетарии рассказали, что Луна стала подарком для планетария и его посетителей к 50-летию со дня открытия Псковского планетария.

«Если вы давно не были у нас в гостях – самое время исправить это упущение! Например, прийти к нам 10 февраля на астрономо-геодезический диктант», – пригласили в планетарии.

Ранее сообщалось, что в Псковском планетарии установили макет чёрной дыры, который на практике показывал, как работает гравитация внутри этого небесного объекта.

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