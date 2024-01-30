Псковские випы рассказали о своих семейных традициях

16:54, 30 января 2024, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали о семейных традициях, которые помогают им отвлечься от повседневности, о салате оливье для встреч, о чтении вслух, о большом пикнике для всех, о посиделках у костра и многом другом.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов:

– По моему глубокому убеждению, семья – это то место, где, неважно, прав ты или нет, тебя просто примут, ты будешь в безопасности. Да, тебя могут поругать, пожурить где-то, но тебя всегда поддержат. Именно это называется семьёй. Меня так воспитали. Семья – это самое главное, что есть у человека, потому что мы можем спокойно прожить без машины, дачи, нового телефона, но без семьи человек не будет полноценным.

У нас сильны традиционные корни, мы почитали бабушек и дедушек, потому что они – кладезь информации. Не просто знаний, а мудрости, потому что знания – это энциклопедия, а мудрость – это жизнь. Конечно, мы ругаемся, все мы люди, нас что-то не устраивает, но в то же самое время стараемся поддерживать друг друга. Если тебя семья не поддерживает, наверное, ты что-то неправильно делаешь.

Одна из самых главных традиций, к которой я не сразу пришёл, путь был долог и тернист, это формула: семья – это крепость. Я и детей стараюсь этому учить, что именно в семье можно найти безопасность. Если тебя в семье критикуют, это не говорит о том, что ты плохой. Семья не хочет, чтобы ты был плохим, тебе помочь пытаются.

Ещё одна традиция – мы всегда встречаем Новый год семьёй. Я считаю Новый год семейным праздником. Потом можно разбрестись: кто-то в гости пошёл, кто-то спать, но встреча Нового года происходит именно с семьёй. Есть и другие традиции, но эти две – самые главные.

Директор Псковской областной филармонии Марина Николаева:

– Мы живём в доме, но наш образ жизни немножко не соответствует тому, который диктуется домом. Мы мало времени проводим дома, у нас нет хозяйства, огорода, но есть некоторые преимущества, которые всё-таки хочется использовать, хотя используем мы их всё реже.

Например, в подвале у нас можно сделать открытый огонь, но это такое дело, которое надо готовить, поэтому мы редко это устраиваем. Но как уже сложилось несколько лет подряд, когда случаются новогодние каникулы, мы устраиваем посиделки у открытого огня. Раньше это было чаще на улице у очага, сейчас – в основном в доме и один раз в год.

В это время могут приходить запланированные и незапланированные гости, иногда с музыкальными инструментами, детские компании играют в настольные игры… Эти встречи проходят в разнообразных форматах. У нас это такое уютное место, которое связано с семейной традицией.

Главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников:

– Раньше мы с супругой вместе работали в Мариинском театре (сейчас я в Михайловском работаю), там много составов, много событий. Бывает, в одну сторону на гастроли уезжает опера, в другую – балет. Я чаще с балетом был и как тромбонист, и как дирижёр, супруга была больше в опере. И у нас выработалась такая традиция: тот, кто приезжает раньше, обязательно готовит салат оливье. Это такой символ встречи после разъездов.

Солист оркестра Мариинского театра Юрий Фокин:

– У меня старший сын тоже музыкант. Может быть, он наша традиция. Он пошёл по моим стопам и теперь солист оркестра Нижегородского оперного театра имени Пушкина. Поддержал семейную традицию, хотя я на него не давил и, зная тяжелый, но интересный путь музыканта, всегда давал ему возможность всё обдумать. И он всё-таки стал успешным музыкантом. Наверное, это наша семейная традиция, потому что супруга тоже музыкант, он пошёл по нашим стопам.

Тренер Федерации тхэквондо Псковской области Эдгар Гиносян:



– Каждую субботу мы с семьёй стараемся выходить в свет. У меня две дочки, они обожают ходить в кафе, их хоть каждый день води по кафе-ресторанам. Каждую субботу мы стараемся найти новое заведение и сходить туда на завтрак или обед. Потом обязательно прогулка. Только один день мы можем все вместе собраться, потом уже у детей садик, учёба, подготовка, папа с утра до вечера на тренировках, мама в домашней суете. В будние дни я возвращаюсь домой поздно, в лучшем случае перед сном увижу семью и пожелаю спокойной ночи, в худшем – прихожу, а они уже спят. Этой зимой мы уже два раза успели всей семьей на каток на Финском парке сходить, покатались, провели время вместе.

Тренер Федерации тхэквондо Псковской области Анна Кузьмина:

– Три года назад в нашу семью ворвались танцы, дочка стала выступать, ездить, тренироваться. Сейчас она постоянно тренируется примерно четыре-пять дней в неделю, а практически все выходные мы проводим в разъездах. У нас такая традиция: выезжаем обязательно за один-два дня до турнира, чтобы можно было отдохнуть семьей, подготовиться, настроить ребёнка, на соревнованиях мы всегда поддерживаем её.

Призёр первенства мира по тхэквондо Артём Тихомиров:

– В субботу, когда самый разгруженный день, мы всей семьей проводим время вместе. Можем посмотреть фильм, сериал, можем куда-нибудь съездить, позаниматься спортом вместе, сходить в кафе или во что-нибудь поиграть. В воскресенье тоже время вместе проводим. В общем выходные посвящаю семье.

Директор МФЦ Псковской области Ольга Степанова:

– Всегда 9 мая всей семьёй, с родителями обязательно, когда были живы бабушка и дедушка, мы ходили на парад. Сейчас тоже продолжаем эту традицию. Ещё вечер пятницы обязательно проводим с детьми, в основном ходим в кино.

Генеральный директор регионального фонда инвестиционного развития Екатерина Ершова:

– В нашей семье есть замечательная традиция, которая укрепилась нашей бабушкой, – традиция, несмотря ни на что, отмечать дни рождения каждого из наших членов семьи вместе.

В результате у нас круглый год праздники: каждые выходные или через, а бывает в одни выходные по несколько дней рождения. Мы этой традиции придерживаемся, стараемся находить время, и только серьёзные обстоятельства непреодолимой силы (например, пандемия) мешают нам это делать.

Это очень здорово, берегите семьи своих родных и близких и находите время, чтобы с ними его проводить.

Завлит, партнёр проекта «Пушкин и… Михайловское» Юрий Стрекаловский:

– У нас с женой такая традиция: 9 мая мы всегда берём огромное количество еды, целый багажник шашлыков и едем в деревню Родовое Палкинского района, где находится реабилитационный центр «Ручей». Там есть церковь, где всегда в этот день служба, мы принимаем в ней участие. Потом для всех, кто находится на реабилитации, а там люди, которые страдают разными зависимостями, мы устраиваем большой пикник с шашлыками. Дважды мы привозили здоровенную сковороду, на которой можно много всего жарить, и делали драники с салом.

Мы это делаем, потому что венчались 9 мая в этой самой церкви, это было первое венчание в этой церкви, в этой усадьбе. Такая получилась с той поры традиция, очень важная для нас. Это серьёзно: надо накормить человек 30. Очень здорово, мне это очень нравится. Такая у нас семейная традиция на 9 мая.

Люди в «Ручье» очень разные оказываются: и уголовники бывшие, и совсем молодые ребята, которые влипли в историю, и матери. И это день, когда все могут сказать, что у них был дед или прадед, который воевал. Потом песни поём. В общем на целый день мероприятие.

Композитор Вячеслав Круглик:

– У нас в семье все музыканты: я, супруга и двое детей. И традиции у нас все музыкальные. Когда заканчивается сессия, работа, институты, мы едем за город отдыхать вместе с друзьями, и там наши дети нам дают концерты. Есть такое слово «квартирник», а мы называем это «коттеджник». Дети выходят поочередно и что-то нам играют. А до того всё сами репетируют и перед отъездом в город устраивают такой праздничный концерт.

Продюсер проекта «Пушкин и…» и мультсериала «Пушкин и… Михайловское» Игорь Гаврюшкин:

– Мы с женой всё время в разных городах, живем на три, а то и на четыре города. Когда встречаемся дома, это такое время, когда можно отдохнуть, уделить время друг другу.

Тогда наше утро часто начинается с того, что я открываю книгу и начинаю читать ей вслух, а после обеда Катя поёт мне, у нас есть аппаратура для этого. Такие традиции очень помогают отдохнуть и пообщаться.