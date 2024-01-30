Пять лет тюрьмы грозит псковичу за хищение телефона

13:58, 30 января 2024, ПАИ

Пять лет тюрьмы может получить пскович за хищение чужого имущества, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

19-летний молодой человек находился в сквере «Аллея ветеранов» на улице Юбилейной в Пскове в ноябре 2023 года. Там он взял телефон знакомой и вызвал с него ей такси. После этого девушка уехала, забыв забрать свой телефон. Мужчина решил продать этот телефон. Он нашёл покупателя, которому соврал, что вещь принадлежит ему.

В итоге девушке причинили материальный ущерб в размере более 46 тысяч рублей.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 2 статьи 160 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения.