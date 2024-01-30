Лекарства более чем на 300 млн рублей закупили в Псковской области

15:03, 30 января 2024, ПАИ

Лекарственные препараты более чем на 300 млн рублей на первый квартал 2024 года закупили в Псковской области, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«На сессии областного Собрания мы показали, как выросло финансирование на лекарства в течение пяти лет. Хотя кто-то говорит, что выросло финансирование, а, в свою очередь, лекарственные препараты тоже подорожали. Однако говорить о том, что есть резкий подъём на лекарственные препараты, нельзя», – подчеркнула Марина Гаращенко.

Кроме того, комитет по здравоохранению проводит мониторинг цен на лекарственные препараты, обратила внимание она. «Мы это делаем, чтобы понимать, сколько нам нужно денег на один рецепт, чтобы обеспечить пациентов, и сколько нам закладывать в бюджете на те или иные нужды согласно набору заболеваний», – сказала председатель профильного комитета.

Также, имея в регионе рост выявляемости заболеваемости онкологией и сахарным диабетом, необходимо направлять средства именно на это, подчеркнула Марина Гаращенко.

«Мы сегодня имеем все лекарственные препараты. Дополнительное финансирование уже 2024 года мы освоили в декабре 2023 года и сделали запас лекарственных препаратов для всех категорий пациентом, там было около 300 млн рублей, на первый квартал 2024 года», – сказала она.

Помимо прочего, председатель профильного комитета призвала псковичей сообщать о возникающих с лекарственным обеспечением проблемах. Пожалуйста, если есть проблемы, пишите нам в комитет. Сегодня мы сформировали достаточный запас лекарственных препаратов», – заключила Марина Гаращенко.