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Общество

В сезон клюквы жителей Локнянского района призвали не трогать подозрительные предметы в лесу

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своём канале в мессенджере MAX призвал жителей соблюдать осторожность во время походов в лес и на болота в сезон сбора клюквы, грибов и других лесных даров.

Фото: ПАИ

По словам главы округа, в этот период в лесах становится заметно больше людей. Поэтому он напомнил о правилах безопасности на случай обнаружения подозрительных предметов.

Если во время сбора ягод или грибов жители заметят обломки или фрагменты беспилотного летательного аппарата, неизвестные металлические предметы или детали, которые могут быть частями БПЛА, трогать их и переносить нельзя. Также не следует пытаться самостоятельно рассмотреть находку или приблизиться к ней.

«Среди обнаруженных фрагментов могут находиться в том числе боевые части и другие опасные элементы», – отметил Иван Белугин.

При обнаружении подозрительного предмета необходимо запомнить место находки и сообщить о ней специалистам. Для этого можно позвонить по единому номеру экстренных служб 112 или в ЕДДС Локнянского муниципального округа по телефону 8 (81139) 22-1-96.

Иван Белугин также попросил жителей рассказать об этих правилах родственникам и знакомым, особенно пожилым людям, которые регулярно отправляются в лес за ягодами и грибами.

«Любопытство в такой ситуации совершенно неуместно, главное – сохранить свою безопасность и сразу передать информацию тем, кто знает, как действовать дальше», – подчеркнул глава округа.

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