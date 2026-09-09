Как проголосовать на выборах в сентябре: псковичам рассказывают о доступных возможностях

11:38, 09 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области продолжается информационная кампания в рамках всероссийского проекта «ИнформУИК». Председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов встретился с коллективом Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в облизбиркоме.

Участникам встречи рассказали о предстоящих избирательных кампаниях, которые пройдут в регионе 18, 19 и 20 сентября, а также о доступных формах и способах голосования.

Отдельное внимание уделили цифровым сервисам, которые позволяют сделать участие в выборах более удобным и доступным для избирателей.

Встреча состоялась при поддержке Российского общества «Знание».

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.