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«Текстовая шея» и «геймерский палец»: врачи рассказали, чем опасно долгое сидение в телефоне

Многочасовое использование смартфонов и других гаджетов может приводить к перегрузке мышц шеи, спины и кистей. Врачи используют для описания таких проблем неофициальные термины — «текстовая шея», «компьютерная холка» и «геймерский палец». При этом в международной классификации болезней таких диагнозов нет, пишет tmn.aif.ru.

Фото: ПАИ

Одна из основных проблем связана с привычкой долго смотреть в экран, опустив голову. Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин отмечает, что при наклоне головы вперед нагрузка на шейный отдел позвоночника значительно возрастает. Мышцам приходится постоянно удерживать голову в неестественном положении, что со временем может приводить к их перенапряжению и болям.

Специалист по ЛФК и йога-терапевт Татьяна Дудина обращает внимание не только на положение головы, но и на продолжительность неподвижной позы. При длительном использовании смартфона человек может часами практически не менять положение тела, из-за чего формируется привычная сутулость, а плечи уходят вперед.

При этом похожая нагрузка возникает и во время чтения или работы с документами. Разница, по словам экспертов, заключается в том, что при использовании телефона люди чаще держат его в опущенных руках, одновременно наклоняя голову и округляя плечи.

Последствия такой позы могут проявляться не только болью в шее и спине. По словам Михаила Гаврикина, неправильное положение тела может сопровождаться головными болями, головокружением и онемением пальцев.

Так называемая «компьютерная холка» также не является самостоятельным заболеванием. Выступ в области седьмого шейного позвонка может быть связан с изменением осанки и положения плеч. В таком случае специалист советует работать не только с внешним проявлением, но прежде всего с подвижностью грудного и плечевого отделов.

Отдельная проблема — кисти рук. При постоянном использовании смартфона или компьютера они выполняют множество однотипных движений, практически не получая времени на восстановление.

Татьяна Дудина связывает интенсивное использование гаджетов с риском проблем с кистями и приводит данные систематического обзора 2026 года, в который вошли более 67 тыс. человек. Среди возможных последствий — тендиниты, синдром запястного канала и теносиновит де Кервена, который в бытовой речи иногда называют «геймерским пальцем».

У детей и подростков повторяющаяся нагрузка также требует внимания. Эксперты предупреждают о риске перегрузки суставов и сухожилий, особенно если ребенок проводит много времени за играми или смартфоном без перерывов.

Специальные кресла, подставки для планшетов и другие эргономичные аксессуары могут уменьшить нагрузку, однако сами по себе не решают проблему длительного пребывания в одной позе.

Главной профилактикой специалисты называют регулярное движение и изменение положения тела. Необязательно полностью отказываться от гаджетов — гораздо важнее делать перерывы, менять позу и не проводить много часов подряд практически неподвижно.

На ранних этапах коррекция привычек и регулярные занятия лечебной физкультурой могут помочь уменьшить нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Если же боли, онемение или другие симптомы становятся постоянными, специалисты рекомендуют обратиться к врачу, в том числе неврологу или ортопеду.

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