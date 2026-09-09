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Общество

Обновлённый мемориал павшим защитникам Отечества открыли в Усвятском районе

Торжественное открытие обновлённого мемориала погибшим воинам Великой Отечественной войны состоялось в деревне Удвяты Усвятского района. Масштабные работы по капитальному ремонту стали возможны благодаря программе благоустройства воинских захоронений, пишет газета «Новая жизнь».

На церемонии присутствовали депутат Госдумы РФ Александр Козловский, депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов и глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров.

  • Торжественное открытие обновлённого мемориала воинам Великой Отечественной войны
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Торжественное открытие обновлённого мемориала воинам Великой Отечественной войны
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Торжественное открытие обновлённого мемориала воинам Великой Отечественной войны
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Торжественное открытие обновлённого мемориала воинам Великой Отечественной войны
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Торжественное открытие обновлённого мемориала воинам Великой Отечественной войны
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Торжественное открытие обновлённого мемориала воинам Великой Отечественной войны
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Торжественное открытие обновлённого мемориала воинам Великой Отечественной войны
    Фото: газета «Новая жизнь»

К обелиску, где похоронены 29 солдат Великой Отечественной войны – рядовые, сержанты, лейтенанты, которые полегли на поле боя или умерли от ран с начала 1942 и по март 1944 года, – пришли их потомки: молодое поколение, юнармейцы, «Волонтёры Победы», участники «Движения первых» и жители Усвятского края.

Открывая митинг, к присутствующим обратился глава Усвятского округа Дмитрий Петров: «Мы с вами сохраняем память о тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Братские захоронения как напоминание нам о силе, мужестве и стойкости наших солдат. И наша главная задача – сохранять и передавать память из поколения в поколение. <…> Сегодня мы даём вторую жизнь воинскому захоронению в деревне Удвяты, и я надеюсь, что сюда не зарастёт народная тропа».

Депутат Госдумы РФ Александр Козловский подчеркнул, что церемония торжественного открытия мемориала даёт молодому поколению пример того, как необходимо ухаживать за местами, которые являются нашей памятью, нашей историей. «Я желаю, чтобы эти традиции сохранялись и дальше, чтобы сегодняшние дети, будучи взрослыми, передавали эти традиции своим детям и чтобы эта земля всегда чтила своих героев. Сегодня, вспоминая героев Великой Отечественной войны, мы не можем не сказать о героях современности, героях специальной военной операции, которые с оружием в руках защищают нашу Родину, отстаивают интересы нашей страны», – сказал он и поблагодарил всех тех, кто занимается сбором гуманитарной помощи, плетёт маскировочные сети для бойцов на передовой. После чего состоялась минута молчания, все присутствующие возложили цветы к мемориалу.

Ранее на воинском захоронении в деревне Удвяты в рамках регионального проекта «Зелёная область» прошла акция по высадке саженцев туи. На территории братского воинского захоронения высадили аллею Памяти. Выбор этой хвойной породы, как отметили в редакции газеты, неслучаен, ведь туя является символом вечной жизни, стойкости и памяти о предках.

  • Акция по высадке саженцев туи
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Акция по высадке саженцев туи
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Акция по высадке саженцев туи
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Акция по высадке саженцев туи
    Фото: газета «Новая жизнь»

Благодаря своей вечнозелёной кроне деревья создадут живой бордюр вокруг захоронения. Десять деревьев, словно живая изгородь, теперь окаймляют периметр воинского захоронения. В акции, которая прошла при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области и НКО «Экомышление», принял участие глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров, а также специалисты администрации округа.

Отметим, что в Усвятском районе с 2021 года реализовано 45 проектов ТОС на 16 миллионов рублей.

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