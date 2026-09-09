Евгений Панфёров опроверг слухи об увольнении всех терапевтов в великолукской поликлинике

11:52, 09 сентября 2026, ПАИ

Очередные слухи вокруг ситуации с великолукским здравоохранением развеял главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Он сообщил, что информация об увольнении всех терапевтов из поликлиники № 1 не соответствует действительности.

«В поликлинике № 1 сейчас работают восемь врачей-терапевтов и девять фельдшеров. Фельдшеры помогают разгрузить врачей и взять на себя часть задач, но приём ведут и специалисты с высшим образованием», – подчеркнул Евгений Панфёров.

Он также отметил, что несколько врачей-терапевтов поступили в ординатуру, в связи с чем уволились, а к некоторым специалистам были применены дисциплинарные взыскания за нарушения прав пациентов.

Отметим, что Центр здоровья, который появился на базе поликлиники № 1 в Великих Луках, будет флагманским.

Ранее о случаях саботажа в великолукской медицине рассказал губернатор Псковской области ​Михаил Ведерников. Тогда он развеял слухи о скором закрытии поликлиники № 2 на улице Дружбы в Великих Луках. Также глава региона во время рабочего визита в Великие Луки посетил это медучреждение, где сообщил о планах по расширению площадей.