ФАС разрешила удерживать до 10% стоимости железнодорожного билета при возврате

11:35, 09 сентября 2026, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба утвердила максимальный размер сбора за возврат неиспользованного железнодорожного билета. Перевозчики смогут самостоятельно устанавливать его величину, но она не должна превышать 10% стоимости билета.

Новые правила распространяются на РЖД, ФПК, «Гранд Сервис Экспресс», «Железные дороги Якутии» и «Пассажирскую компанию Сахалин». «Тверской экспресс» в документе не упоминается. О размере сбора компании должны будут сообщать заранее – не менее чем за 10 дней до начала его применения.

В РЖД ранее объясняли инициативу большим числом возвратов: в 2025 году пассажиры сдали более 25 млн билетов, причем значительную часть – незадолго до отправления.