Кардиолог рассказала, какой анализ может выявить скрытый риск инфаркта

11:58, 09 сентября 2026, ПАИ

Даже нормальный вес, отсутствие курения, физическая активность и хорошие показатели стандартной липидограммы не всегда означают низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Одним из факторов, который может оставаться незамеченным при обычном обследовании, является повышенный уровень липопротеина(а), или Lp(a).

Как рассказала tmn.aif.ru врач-кардиолог Анастасия Балабанова, высокая концентрация этого вещества связана с повышенным риском атеросклероза, инфаркта миокарда, инсульта и аортального стеноза.

Липопротеин(а) по своей структуре похож на липопротеины низкой плотности — так называемый «плохой» холестерин. Однако в его составе есть дополнительный белок — аполипопротеин(а). Именно эта особенность связана с его самостоятельным влиянием на сердечно-сосудистый риск.

При этом Lp(a) существенно отличается от обычного холестерина с точки зрения воздействия образа жизни. Его концентрация в значительной степени определяется генетически, поэтому питание, снижение веса и физическая активность, несмотря на их важность для здоровья сердца, обычно не позволяют существенно снизить наследственно высокий уровень этого показателя.

Стандартный липидный профиль включает общий холестерин, триглицериды, ЛПНП и ЛПВП. Lp(a), как правило, исследуется отдельно.

По словам кардиолога, поэтому человек может получить результаты стандартной липидограммы без выраженных отклонений, но при этом иметь дополнительный наследственный фактор сердечно-сосудистого риска.

Современные рекомендации предлагают уделять Lp(a) больше внимания. В обновлении рекомендаций ESC/EAS 2025 года отмечается, что измерение уровня липопротеина(а) следует рассматривать хотя бы один раз в жизни у каждого взрослого человека для уточнения сердечно-сосудистого риска.

Значение выше 50 мг/дл (105 нмоль/л) рассматривается как повышенное и может стать основанием для более тщательной оценки общего сердечно-сосудистого риска.

В первую очередь анализ может быть особенно полезен людям, в семьях которых были случаи ранних инфарктов или инсультов. Также на него стоит обратить внимание при преждевременном атеросклерозе или сердечно-сосудистых заболеваниях, возникших несмотря на отсутствие очевидных факторов риска.

Если у человека выявлен значительно повышенный уровень Lp(a), врач может рекомендовать обследовать близких родственников — в частности братьев, сестер и детей, поскольку показатель во многом связан с наследственностью.

При этом повышенный Lp(a) сам по себе не означает, что инфаркт или инсульт обязательно произойдет. Он является дополнительным фактором риска, который необходимо учитывать вместе с другими показателями.

«В такой ситуации необходимо максимально жестко контролировать давление, полностью отказаться от курения, следить за уровнем сахара и особенно тщательно снижать уровень обычного «плохого» холестерина ЛПНП, чтобы достичь более строгих индивидуальных целей», — объяснила Анастасия Балабанова.

Специальные препараты, предназначенные непосредственно для снижения Lp(a), пока находятся на стадии клинических исследований. В отдельных исследованиях экспериментальные препараты позволяли значительно уменьшить концентрацию липопротеина(а), однако вопрос о том, насколько такое снижение уменьшает частоту инфарктов и инсультов, еще изучается.

Таким образом, однократное измерение Lp(a) может дать врачу дополнительную информацию о наследственном сердечно-сосудистом риске и помочь точнее определить стратегию профилактики.