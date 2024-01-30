Порядка 1,5 млрд рублей направят на здравоохранение в Псковской области в рамках нацпроекта

17:49, 30 января 2024, ПАИ

Порядка 1,5 миллиарда рублей направят на финансирование системы здравоохранения в Псковской области по президентскому нацпроекту «Здравоохранение» в 2024 году. В частности, на эти средства модернизируют первичное звено здравоохранения, выполнят проекты по реабилитации и борьбе с сахарным диабетом. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

На дооснащение онкологического оборудования будет выделено 26 млн рублей. Кроме того, средства будут направлены и на закупку оборудования, нужного для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями – порядка шести единиц техники.

Кроме того, в 2024 году планируется возвести 27 ФАПов и одну врачебную амбулаторию в Писковичах. Также в регионе будет капитально отремонтирована 31 медицинская точка.

Кроме того, в регион будет поставлено около 20 автомобилей для службы скорой медицинской помощи.

Ещё 59 млн рублей направят в области на развитие информационных систем в сфере здравоохранения.

«Большие суммы и деньги, большие возможности. Я думаю, что результат должен быть хороший. Даже если брать цифры в оборудовании – это более двух тысяч единиц оборудования», – заключила она.

Ранее сообщалось, что объём средств на здравоохранение в Псковской области вырастет почти на полмиллиарда рублей.