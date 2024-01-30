Из-за проблем с интернетом в Псковской области могут возникать проблемы с голосованием в премии «Народное признание»
Операторы связи столкнулись с массовым техническим сбоем, который наблюдается в Псковской области и некоторых других регионах России. В связи с этим могут возникать проблемы с голосованием в Первой общественной премии региона «Народное признание – 2023».
Ранее губернатор Михаил Ведерников отметил, что специалисты уже работают над устранением проблемы, чтобы восстановить стабильную связь в кратчайшие сроки.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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Из-за проблем с интернетом в Псковской области могут возникать проблемы с голосованием в премии «Народное признание»
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