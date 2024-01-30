Из-за проблем с интернетом в Псковской области могут возникать проблемы с голосованием в премии «Народное признание»

21:10, 30 января 2024, ПАИ

Операторы связи столкнулись с массовым техническим сбоем, который наблюдается в Псковской области и некоторых других регионах России. В связи с этим могут возникать проблемы с голосованием в Первой общественной премии региона «Народное признание – 2023».

Ранее губернатор Михаил Ведерников отметил, что специалисты уже работают над устранением проблемы, чтобы восстановить стабильную связь в кратчайшие сроки.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.