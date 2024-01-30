Передвижной музей с советскими и немецкими артефактами времён ВОВ открыли в Пскове

22:26, 30 января 2024, ПАИ

Члены одного из самых крупных в Псковской области поискового отряда «Штурм» создали передвижной музей, посвящённый истории освобождения региона в годы Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя командира отряда Сергея Колендо.

По его словам, все без исключения экспонаты в экспозиции подлинные. Это советские и немецкие артефакты, обнаруженные в ходе раскопок на местах сражений, в том числе каски, перочинные ножи, пустые гильзы, монеты, мыльницы, бритвенные принадлежности и даже вшивницы – маленькие коробочки, предназначенные для травли вшей.

Отряд уже договорился со школами Псковской области о предоставлении помещений, в которых поисковики смогут представлять артефакты и рассказывать ученикам о Великой Отечественной войне.