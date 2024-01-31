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Происшествия

Пскович решил помочь товарищу и украл его деньги

Пскович обвиняется в хищении денег и серебряной цепочки, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

19 ноября два ранее знакомых мужчины встретились на улице Ижорского Батальона, купили алкоголь и присели на лавочку. Вскоре один из них решил пойти домой и, отойдя от скамейки, упал, затем поднялся и забыл забрать сумку. Его знакомый нашёл сумку и отнёс её в магазин на следующий день, предварительно проверив содержимое. Мужчина забрал шесть тысяч рублей и серебряную цепочку, а затем передал сумку работникам магазина.

Сумма материального ущерба составила 7 752 рубля. Уголовное дело направили мировому судье.

Санкция части 1 статьи 158 предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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