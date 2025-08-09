Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
61-летний мужчина пропал в Пустошкинском районе

61-летний Вадим Гладкочуб пропал в Пустошкинском районе, сообщает поисковый отряд «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: поисковый отряд «След» в соцсети «ВКонтакте»

Мужчина пропал вчера, 8 августа, около 17:00 в Пустошке, возле кафе «Гнездо». Был одет в тёмно-серые штаны и тёмно-серую футболку с длинным рукавом.
«Мог направляться в сторону деревни Забелье», – отметили поисковики.

Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией об этом, просят сообщить поисковому отряду «След» по номеру +79113767676 или в полицию.

