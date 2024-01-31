В Псковском УФАС России открыта вакансия
В Псковском УФАС России открыта вакансия специалиста 3 разряда отдела контроля закупок, антимонопольного контроля органов власти и рекламы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Юридическое образование и знание законодательства о закупках будет преимуществом. Образование требуется не ниже среднего специального.
Подробная информация о вакансии по телефону 66-55-53.
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