В Псковском УФАС России открыта вакансия

09:50, 31 января 2024, ПАИ

В Псковском УФАС России открыта вакансия специалиста 3 разряда отдела контроля закупок, антимонопольного контроля органов власти и рекламы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Юридическое образование и знание законодательства о закупках будет преимуществом. Образование требуется не ниже среднего специального.

Подробная информация о вакансии по телефону 66-55-53.