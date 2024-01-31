Псковичи могут в упрощённом формате получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги
Жители Псковской области могут получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги в упрощенном порядке, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.
Введена унифицированная форма, которая подтверждает фактические расходы налогоплательщика за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги. Она заменяет все документы, подтверждающие право на вычет.
Утвержденные формы и форматы будут применяться в течение 2024 года для подтверждения права налогоплательщиков на получение социальных налоговых вычетов у налоговых агентов (через работодателя). С 2025 года — для их получения в упрощенном порядке, а также при заявлении вычета на основании декларации по форме 3-НДФЛ.
Также есть возможность направления соответствующих сведений о расходах за физкультурно-оздоровительные услуги в налоговый орган непосредственно организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта.
Увеличены лимиты для социальных вычетов. Вычет на фитнес (как и на лечение, обучение, страхование) увеличен со 120 тысяч рублей до 150 тысяч рублей в год. К расходам, оплаченным до 2024 года, применяются прежние лимиты.
Изменения вступили в силу с 1 января 2024 года и применяются к расходам налогоплательщиков, понесенным с начала 2024 года.
Претендовать на получение социального налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги в 2023 году можно в том случае, если услуги оказаны организацией или ИП, включенным в сформированный на соответствующий налоговый период перечень организаций, ИП, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида экономической деятельности.
Перечень физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, на 2023 год размещен на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации.
Электроэнергии временно не будет в деревне Гороховое озеро Островского района 1 февраля
Детсадовцы из Пыталово помогли упаковать коробки с гуманитарной помощью для бойцов СВО
Итоги работы проекта «Всё для Победы!» подвели в штабе общественной поддержки в Пскове