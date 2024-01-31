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Общество

Псковичи могут в упрощённом формате получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги 

Жители Псковской области могут получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги в упрощенном порядке, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Введена унифицированная форма, которая подтверждает фактические расходы налогоплательщика за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги. Она заменяет все документы, подтверждающие право на вычет.

Утвержденные формы и форматы будут применяться в течение 2024 года для подтверждения права налогоплательщиков на получение социальных налоговых вычетов у налоговых агентов (через работодателя). С 2025 года — для их получения в упрощенном порядке, а также при заявлении вычета на основании декларации по форме 3-НДФЛ.

Также есть возможность направления соответствующих сведений о расходах за физкультурно-оздоровительные услуги в налоговый орган непосредственно организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта.

Увеличены лимиты для социальных вычетов. Вычет на фитнес (как и на лечение, обучение, страхование) увеличен со 120 тысяч рублей до 150 тысяч рублей в год. К расходам, оплаченным до 2024 года, применяются прежние лимиты.

Изменения вступили в силу с 1 января 2024 года и применяются к расходам налогоплательщиков, понесенным с начала 2024 года.

Претендовать на получение социального налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги в 2023 году можно в том случае, если услуги оказаны организацией или ИП, включенным в сформированный на соответствующий налоговый период перечень организаций, ИП, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида экономической деятельности.

Перечень физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, на 2023 год размещен на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации.

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