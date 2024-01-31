Открытие парной в Гельдтовой бане в Финском парке Пскова запланировано на весну

10:53, 31 января 2024, ПАИ

Открытие парной в Гельдтовой бане в Финском парке запланировано на весну, сообщается в группе «Рестораны Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

«Сердцем бани будет парная: большая каменная печь и ароматные веники. Будет светлая, чистая и очень красивая зона отдыха. Для компаний готовятся уютные гостевые комнаты с видом на реку Пскову. Внутри все абсолютно новое. Однако одно останется прежним - формат работы с традиционными мужскими и женскими днями. Расписание пока остается в секрете, также как и стоимость», - отмечается в группе.

Ранее сообщалось, что в здании будет работать и ресторан домашней кухни под названием «Гельдт». О точной дате его открытия пока ничего не известно.

Карл Иванович Гельдт, по имени которого названа баня, поселился в Пскове ещё в 1860 году и занимался здесь продажей леса, строительством доходных домов. Брал подряды на строительство и ремонт общественных зданий города, имел мельницы на Пскове. По стоимости принадлежавшего имущества он занимал первое место среди избирателей города.

В 1872 году псковский купеческий сын Гельдт обратился в псковскую городскую управу с просьбой разрешить построить в Пскове на принадлежащем ему месте «на берегу Псковы у Казанской улицы каменное одноэтажное здание с тремя флигелями для торговой бани, а также деревянный на каменном этаже флигель для служителей бани». Баню в итоге построили в 1873 году.

С 2013 года Гельдтова баня перестала выполнять свои функции и была закрыта. В марте 2015 года депутаты Псковской городской Думы согласовали её продажу. 1 июня того же года состоялся конкурс, победителем которого стал единственный участник – ООО «Сити Сервис». Здание продали за 8 миллионов 100 тысяч рублей. Согласно договору купли-продажи покупатель не должен был производить изменение фасада и перепланировку здания без письменного разрешения управления по градостроительной деятельности администрации города, а также обязан был сохранить историческую функцию объекта культурного наследия регионального значения на 49 лет.

Планировалось, что реконструкция здания завершится ещё весной 2020 года, затем этот срок перенесли на конец 2021 года. Собственнику пришлось разрабатывать и согласовывать новый проект реставрации и приспособления памятника для современного использования, потребовалась и повторная госэкспертиза. В итоге к активным работам на объекте удалось приступить только в 2022 году.