До +5 градусов прогнозируют в Псковской области 1 февраля
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 1 февраля. Прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер юго-западных и западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха в течение суток составит от 0 до +5 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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