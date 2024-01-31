До +5 градусов прогнозируют в Псковской области 1 февраля

12:48, 31 января 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 1 февраля. Прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер юго-западных и западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха в течение суток составит от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.