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Круглый стол «Ищем шеф-повара» проходит в медиацентре ПАИ

Круглый стол «Ищем шеф-повара» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 31 января.

Круглый стол «Ищем шеф-повара» проходит в медиацентре ПАИ. Фото: ПАИ

В этом году в Пскове открывается несколько новых ресторанов, владельцы размещают объявления о наборе поварской команды и, главное, поисках шеф-повара. Насколько это важный и сложный процесс, расскажут эксперты.

Темы для обсуждения:

  • Какова роль шеф-повара в успешности ресторана?
  • Есть ли в Пскове место высокой кухне?
  • Как стать шеф-поваром и каков потолок для его роста в регионе?
  • Стало ли вновь востребовано и престижно в Пскове поварское образование?
  • Часто ли псковский общепит привлекает шеф-поваров из других регионов?
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