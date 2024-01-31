Круглый стол «Ищем шеф-повара» проходит в медиацентре ПАИ

15:07, 31 января 2024, ПАИ

Круглый стол «Ищем шеф-повара» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 31 января.

В этом году в Пскове открывается несколько новых ресторанов, владельцы размещают объявления о наборе поварской команды и, главное, поисках шеф-повара. Насколько это важный и сложный процесс, расскажут эксперты.

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