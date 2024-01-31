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Общество

97 вышек мобильной связи установили в Псковской области

97 вышек мобильной связи установили за последние пять лет в Псковской области, в том числе в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников во время выступления на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сегодня, 31 января, передаёт корреспондент ПАИ.

97 вышек мобильной связи установили в Псковской области за последние пять лет. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Губернатор подчеркнул, что для Псковской области это очень важная тема, потому что в регионе находится 6,5 тысячи населённых пунктов – это второй показатель по всей стране.

  • 97 вышек мобильной связи установили в Псковской области за последние пять лет
    Фото: Скриншоты из презентации Михаила Ведерникова
  • 97 вышек мобильной связи установили в Псковской области за последние пять лет
    Фото: Скриншоты из презентации Михаила Ведерникова
  • 97 вышек мобильной связи установили в Псковской области за последние пять лет
    Фото: Скриншоты из презентации Михаила Ведерникова
  • 97 вышек мобильной связи установили в Псковской области за последние пять лет
    Фото: Скриншоты из презентации Михаила Ведерникова

В 2018 году в Псковской области было 150 базовых станций, вышки охватывали порядка 26 тысяч абонентов. «Установили ещё 97 вышек», – уточнил губернатор и заметил, что теперь вышки охватывают более 90 тысяч человек.

Михаил Ведерников также отметил, что в Псковской области действует специальная инвестиционная налоговая льгота на развитие инфраструктуры связи. «Операторы могут получить до 90 % возмещения затрат на инвестиции», – уточнил он. Благодаря этой льготе в 2023 году были установлены две базовые станции, в этом году планируется установить ещё три базовые станции.

Напомним, проект «УЦН 2.0» реализуется в Псковской области в рамках договорённости губернатора Михаила Ведерникова с руководством одного из провайдеров цифровых услуг и сервисов. Он предусматривает организацию доступа к интернету и сотовой связи в населённых пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек. Населённые пункты для первоочередного строительства базовых станций определяются путём голосования жителей региона.

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