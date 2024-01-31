Делегация из 15 человек представила Псковскую область на съезде «Движения первых»

18:06, 31 января 2024, ПАИ

Делегация Псковской области в составе 15 человек представила регион перед более чем 3000 участников второго съезда «Движения первых», сообщили ПАИ организаторы.

В состав делегации вошли школьники и студенты из Пустошкинского, Дедовичского, Невельского, Плюсского, Стругокрасненского, Себежского и Бежаницкого районов, а также Пскова и Великих Лук.

На территории ВДНХ в павильоне № 57 в лектории общества «Знание» состоялась торжественная церемония открытия съезда. Право нести флаг Псковской области была предоставлена Павлу Рыбачёк – члену федерального Совета «Движения первых».