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Политика

Областной суд отказал бывшей главе Новоржевского района в признании недействительным закона о преобразовании муниципальных образований

Псковский областной суд отказал бывшим главе Новоржевского района Софье Пугачёвой и депутату районного Собрания Николаю Бархатову в ризнании недействительным закона о преобразовании муниципальных образований, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Истцы хотели оспорить нормативный правовой акт, в частности признать недействительным закон Псковской области от 2 марта 2023 года № 2350-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Новоржевский район». Суд рассмотрел дело и отказал в исковом заявлении.

Напомним, ранее в Псковской области было образовано восемь муниципальных округов.

Депутаты собраний восьми муниципальных округов первого созыва избрали председателей и сформировали структуры новых представительных органов.

Жителям Псковской области также напомнили, что в связи с превращением ряда муниципальных районов в муниципальные округа изменились и коды ОКТМО данных муниципальных образований.

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