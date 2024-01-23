Жителям Псковской области напоминают об изменениях кодов ОКТМО

23:33, 23 января 2024, ПАИ

В связи с превращением ряда муниципальных районов Псковской области в муниципальные округа (МО) изменились и коды ОКТМО данных муниципальных образований, напомнили жителям региона в УФНС России по Псковской области.

Отмечается, что код ОКТМО является одним из обязательных реквизитов при заполнении уведомлений об исчисленных суммах налогов, сборов и налоговой отчётности.

Теперь при заполнении документов нужно указывать следующие реквизиты:

Красногородский МО (код ОКТМО 58514000);

Локнянский МО (код 58518000);

Невельский МО (код 58520000);

Новоржевский МО (код 58523000);

Опочецкий МО (код 58529000);

Печорский МО (код 58540000);

Пыталовский МО (код 58553000);

Струго-Красненский МО (код 58556000).

Изменения ОКТМО необходимо учитывать и при заполнении платёжных документов при уплате налогов, не входящих в ЕНП.

Ранее псковичам напомнили о сроках сдачи в налоговые органы отчётности организации и ИП.

Отмечалось также, что поступления в Псковской области за 2023 год выросли более чем на 20 %, а размер социальных налоговых вычетов повысился в регионе с 1 января 2024 года.

Кроме того, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил эффективную работу региональной налоговой службы.