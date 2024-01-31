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Открытый диалог на тему «Волонтёр, или человек доброго сердца» прошёл в штабе общественной поддержки в Пскове

Открытый диалог на тему «Волонтёр, или человек доброго сердца» прошёл в штабе общественной поддержки в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Открытый диалог на тему «Волонтёр, или человек доброго сердца» прошёл в штабе общественной поддержки в Пскове. Фото здесь и далее: корреспондент ПАИ

Модератором встречи выступила директор Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Алеся Михачёва. Она рассказала о работе волонтёрского движения в Псковской области, а также отметила, что движение развивается, а общественные организации региона работают в связке.

На встрече присутствовали волонтёры, руководители общественных организаций, жёны военнослужащих и неравнодушные псковичи.

Собравшимся рассказали, что всего было собрано более 1500 тонн гуманитарных грузов, которые отправили участникам СВО, беженцам и мирным жителям. Алеся Михачёва отметила, что лично ездит на передовую, сопровождает грузы, общается с бойцами и может подтвердить, что все посылки и вещи, собранные жителями, псковские бойцы точно получают.

«Волонтёры задействованы во всех мероприятиях, где нужна их помощь. Их участие неоценимо не только в помощи бойцам СВО, но и на мероприятиях в Пскове. Они помогают с рассадкой гостей, встречают людей на входе. Это не только молодёжь, но и люди среднего возраста, а также «серебряные» волонтёры. Организаторы с уважением относятся к ним, потому что это люди с добрым сердцем, помогающие по доброй воле», – сказала Алеся Михачёва, добавив, что псковские волонтёры также работают в мобильных госпиталях и на освобождённых территориях.

По её словам, она начала волонтёрскую деятельность во время пандемии COVID-19. Тогда вместе с другими добровольцами Алеся Михачёва развозила наборы, распределяла заявки, ездила за продуктами, в аптеки и поликлиники.

«Никогда не думала, что стану руководителем центра добровольчества, но деятельность так затянула, что уже невозможно жить без этого», – призналась она.

Модератор встречи также подчеркнула, что за время проведения СВО добровольческих организаций стало в разы больше, потому что каждый хочет помочь.

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