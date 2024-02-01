Облачная погода ждёт псковичей сегодня

08:13, 01 февраля 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 1 февраля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Синоптики предсказывают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер юго-западных и западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха в течение суток составит от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.