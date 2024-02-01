Облачная погода ждёт псковичей сегодня
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 1 февраля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Синоптики предсказывают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер юго-западных и западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха в течение суток составит от 0 до +5 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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