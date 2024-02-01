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Псковский омбудсмен и председатель ОНК проверили соблюдение прав в центре психиатрии и наркологии

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания Николай Червяков посетили ГБУЗ «Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии», расположенный в деревне Богданово Псковского района, где проверили соблюдение прав пациентов, проходящих лечение в этом медицинском учреждении. Об этом ПАИ сообщил омбудсмен.

Псковский омбудсмен и председатель ОНК проверили соблюдение прав в областном клиническом центре психиатрии и наркологии. Фото (здесь и далее) предоставлено: Дмитрий Шахов

Перед началом проверки состоялся обстоятельный разговор с руководством ГБУЗ «Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии» по широкому кругу вопросов, связанных с оказанием жителям Псковской области психиатрической и наркологической помощи.

Как рассказал в ходе беседы главный врач центра Михаил Миронов, в августе 2022 года прошла серьёзная реорганизация медицинских учреждений в сфере здравоохранения, оказывавших психиатрическую и наркологическую помощь жителям Псковской области. Сегодня, как отметил Михаил Миронов, ГБУЗ «Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии» имеет два филиала – в городе Пскове и в городе Великие Луки. Наше новое учреждение теперь не только проводит различные медицинские судебно-психиатрические экспертизы, в том числе комплексные, но и оказывает широкий спектр услуг в области психиатрии и наркологии, а также клинико-диагностические и бактериологические исследования, консультации врачей-специалистов, психологов, судебно-психиатрические экспертизы, медосмотры, медосвидетельствования.

Главный врач центра Михаил Миронов и его заместитель Валентина Шевцова откровенно ответили на все вопросы псковского омбудсмена и председателя ОНК, в том числе по вопросам кадрового состава, подготовки молодых специалистов по целевым договорам, поставки лекарственных препаратов и медикаментов в современных условиях.

Как сообщил в ходе беседы псковский омбудсмен Дмитрий Шахов, хотя проверки с его стороны и коллег из ОНК проводятся на регулярной основе, но посещение сегодня областного клинического центра психиатрии и наркологии связано с подготовкой новой системы организации взаимодействия главных внештатных специалистов психиатров, психиатров-наркологов комитета по здравоохранению Псковской области с уполномоченным по правам человека. Это связано, как отметил псковский омбудсмен, с тем, что с 1 сентября вступают в силу поправки в федеральный закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Эти поправки в закон возложили дополнительные полномочия как на федерального и региональных омбудсменов, так и на общественные наблюдательные комиссии, которые осуществляют деятельность в соответствии с законодательством об общественном контроле и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания.

Согласно поправкам, которые вступают в силу с 1 сентября 2024 года, защиту прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь, а также прав граждан, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами, будут осуществлять Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации и региональные общественные наблюдательные комиссии.

Определить такие механизмы взаимодействия необходимо заблаговременно, подчеркнул Дмитрий Шахов, чтобы уже с 1 сентября федеральный закон в Псковской области заработал в полную силу, а не потребовалось время «на раскачку» и решение проблем, «вдруг неожиданно возникших» при реализации закона.

По окончании беседы Дмитрий Шахов и Николай Червяков посетили несколько отделений, где проходят лечение граждане, а также проверили условия приготовления пищи, качество и ассортимент продукции и состав меню пациентов областного клинического центра психиатрии и наркологии. Жалоб от пациентов в адрес проверяющих не поступило.

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