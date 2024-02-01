Три группы иностранцев пытались незаконно проникнуть в Эстонию через Псковскую область
Три группы граждан из Южной Азии задержаны при попытке незаконно пересечь российско-эстонскую границу, сообщили ПАИ в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
-
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
-
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
-
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
Три группы иностранных граждан прибыли в Печорский район Псковской области на такси и пошли в сторону Эстонии. При попытке незаконного пересечения госграницы они были задержаны псковскими пограничниками. Документов на право выезда из России у иностранцев не было.
Возбуждены уголовные дела. Суд в отношении подозреваемых избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
31 января 2024
В Пскове задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионеров более 550 тысяч рублей
30 января 2024
Гражданина Таджикистана принудительно выдворят из России по решению великолукского суда