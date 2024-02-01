Три группы иностранцев пытались незаконно проникнуть в Эстонию через Псковскую область

11:56, 01 февраля 2024, ПАИ

Три группы граждан из Южной Азии задержаны при попытке незаконно пересечь российско-эстонскую границу, сообщили ПАИ в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.



Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области



Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области



Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области





Три группы иностранных граждан прибыли в Печорский район Псковской области на такси и пошли в сторону Эстонии. При попытке незаконного пересечения госграницы они были задержаны псковскими пограничниками. Документов на право выезда из России у иностранцев не было.

Возбуждены уголовные дела. Суд в отношении подозреваемых избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.