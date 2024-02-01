Видеофлешмоб организуют в Пскове к Дню памяти Пушкина

12:24, 01 февраля 2024, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр приглашает всех желающих в возрасте от 7 до 35 лет принять участие в онлайн-конкурсе чтецов «Читаю Пушкина с МЦ», посвящённом памяти Александра Пушкина. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо: записать ролик с чтением стихотворения А. С. Пушкина, разместить видео на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» до 10 февраля, указать хештег конкурса #читаю_Пушкина_с_МЦ.

Важное условие: страница, на которой размещено видео, должна быть открыта. Если участнику менее 14 лет, видео может разместить на своей странице его родитель.

Кроме того, организаторы предлагают участникам дополнить свои видео музыкальным сопровождением, декорациями или костюмами, чтобы подчеркнуть суть читаемого произведения. Победители конкурса получат призы и дипломы молодёжного центра, а итоги будут подведены 13 февраля.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться здесь.

По всем возникшим вопросам можно обратиться в сообщения группы волонтёров молодёжного центра Пскова.