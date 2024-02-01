Бухтящую штукатурку обнаружили при реставрации колокольни Троицкого собора в Пскове

17:51, 01 февраля 2024, ПАИ

Бухтящую штукатурку обнаружили при реставрации колокольни Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове, сообщил гендиректор компании «Аркада» реставратор Александр Белавкин в программе «Проект реставрация» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Когда мы вышли на объект, там был довольно-таки старый проект, другой заказчик. Так как колокольню невозможно было полностью обследовать без лесов, мы их выставили, начали проводить диагностику, простукивать бухтящую штукатурку, которая потеряла сцепление с основной стеной», — рассказал гость радиоэфира.

Он пояснил, что когда стучишь по такой штукатурке, она издает характерные глухие звуки.

«В результате более детального обследования оказалось, что очень сильно разрушен камень: он разбирался буквально руками, разваливался. Деструкция доходила до 80 сантиметров в глубину. Соответственно, конструкции, например шпиля, оказались в более плохом состоянии, чем мы предполагали изначально», — пояснил Александр Белавкин и добавил, что, если бы специалисты вовремя не начали реставрацию колокольни, повреждения были бы неизбежны.

Реставратор также сообщил, что работы на верхнем ярусе колокольни уже завершены. На данный момент специалистам осталось сделать вычинку нижнего яруса и оштукатурить его.