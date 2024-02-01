Специалист рассказал о ходе реставрации колокольни Троицкого собора Пскова

16:08, 01 февраля 2024, ПАИ

Нижний ярус осталось отремонтировать специалистам на колокольне Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове, сообщил реставратор, гендиректор компании «Аркада» Александр Белавкин в программе «Проект Реставрация» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Гость радиоэфира пояснил, что на данный момент специалистам осталось сделать вычинку нижнего яруса и оштукатурить его. «По сути, у нас верх готов. Остаётся только низ», — пояснил гость радиоэфира, добавив, что часть колокольни под лесами также уже отреставрирована.

Александр Белавкин отметил, что основание шпиля колокольни Троицкого собора было деревянное, из-за чего на объекте были протечки. «Пришлось протезировать реставрационными методами: изымать старые куски и протезировать новыми. Да, в реставрации есть такой термин, как протезирование. Специалисты тонко вырезают сгнившую, утраченную или испорченную часть и вставляют новую, при этом стараясь сохранить аутентичный материал, который применялся при первоначальной постройке», — уточнил специалист.

Александр Белавкин отметил, что помимо колокольники компания также работает над реставрацией Стефановской церкви Мирожского монастыря. Недавно завершили работу в храме Косьмы и Дамиана с Примостья.

Отметим, колокольня Троицкого собора построена на фундаменте средневековой оборонной башни. Для реставрации выбран облик колокольни, зафиксированный в фотодокументах и чертежах конца XIX века. Ранее планировалось, что реставрация Троицкого собора в Пскове продлится три года.