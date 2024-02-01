Память жертв нацизма почтили в Псковском колледже искусств

19:45, 01 февраля 2024, ПАИ

Память жертв нацизма и Холокоста, а также героев Сопротивления почтили 29 и 31 января в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Этой трагической теме был посвящён показ литературно-музыкальной композиции «Страницы блокадного Ленинграда», подготовленной студентами специальности «социально-культурная деятельность» под руководством мастера курса Людмилы Рюхиной.

Выступление прошло в рамках общероссийского цикла «Разговоры о важном».

На общеколледжном классном часу также состоялся показ фильма Константина Хабенского «Собибор». Отмечается, что эта военная драма вызвала живой отклик у студентов первых курсов, которые после просмотра картины активно делились своими впечатлениями и отвечали на вопросы модератора.

Напомним, День жертв памяти Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили концлагерь Освенцим. В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 27 января Международным днём памяти жертв Холокоста.