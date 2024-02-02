Предстоящую «Лыжню России – 2024» обсуждают в медиацентре ПАИ
Брифинг, посвящённый проведению в Псковской области «Лыжни России – 2024», проходит в медиацетре ПАИ сегодня, 2 февраля.
Где и как пройдёт региональная «Лыжня России», кто может участвовать в акции, как записаться на участие?
Об этом и не только расскажут врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова, председатель Федерации лыжных гонок Псковской области Владлен Небейголова.
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