Предстоящую «Лыжню России – 2024» обсуждают в медиацентре ПАИ

12:06, 02 февраля 2024, ПАИ

Брифинг, посвящённый проведению в Псковской области «Лыжни России – 2024», проходит в медиацетре ПАИ сегодня, 2 февраля.

Где и как пройдёт региональная «Лыжня России», кто может участвовать в акции, как записаться на участие?

Об этом и не только расскажут врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова, председатель Федерации лыжных гонок Псковской области Владлен Небейголова.