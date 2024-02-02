Графическому дизайну бесплатно обучат молодёжь Пскова

10:44, 02 февраля 2024, ПАИ

18 февраля Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь Пскова на бесплатный мастер-класс по графическому дизайну, его проведут специалисты Школа программирования и цифрового творчества «КофеШкола». Об этом ПАИ сообщиши в центре.

На занятии участники научатся обрабатывать фотографии в популярном графическом редакторе AdobePhotoshop. Преподаватели помогут освоить основы ретуширования: как корректно корректировать цвета, стилизовать изображение, улучшать его качество и убирать лишние элементы. Также участники мастер-класса узнают о профессиях в сфере графического дизайна и о том, на какие специальности стоит обратить внимание для успешного развития в данной области.

Мастер-класс пройдёт в 12:00 по адресу Пароменская, 24.

Мероприятие будет интересно для всех, кто хочет научиться работать с графикой или просто интересуется новыми технологиями в сфере дизайна. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация по телефону: 8 921 504 07 23.