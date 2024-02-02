Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Графическому дизайну бесплатно обучат молодёжь Пскова

18 февраля Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь Пскова на бесплатный мастер-класс по графическому дизайну, его проведут специалисты Школа программирования и цифрового творчества «КофеШкола». Об этом ПАИ сообщиши в центре.

На занятии участники научатся обрабатывать фотографии в популярном графическом редакторе AdobePhotoshop. Преподаватели помогут освоить основы ретуширования: как корректно корректировать цвета, стилизовать изображение, улучшать его качество и убирать лишние элементы. Также участники мастер-класса узнают о профессиях в сфере графического дизайна и о том, на какие специальности стоит обратить внимание для успешного развития в данной области.

Мастер-класс пройдёт в 12:00 по адресу Пароменская, 24.

Мероприятие будет интересно для всех, кто хочет научиться работать с графикой или просто интересуется новыми технологиями в сфере дизайна. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация по телефону: 8 921 504 07 23.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 февраля 2024

Графическому дизайну бесплатно обучат молодёжь Пскова
02 февраля 2024

Как подать заявку на ДЭГ: инструкция для псковичей
02 февраля 2024

Более 19 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области
02 февраля 2024

Бренд WoolHouse стал спонсором премии «Народное признание»
02 февраля 2024

Учащиеся Тямшанской гимназии первыми увидели работу второй линии завода «Титан-Полимер»
02 февраля 2024

Всемирный день водно-болотных угодий отмечают сегодня
01 февраля 2024

Псковская инфекционная больница запустила круглосуточную горячую линию
01 февраля 2024

Михаил Ведерников и Ирек Файзуллин обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...