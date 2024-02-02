До -4 градусов будет в Псковской области предстоящей ночью

13:13, 02 февраля 2024, ПАИ

Облачная погода прогнозируется 3 февраля в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью будет идти снег, а днём – мокрый снег и дождь. На дорогах прогнозируют образование гололедицы.

Будет дуть ветер трёх направлений 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области составит днём от +1 до +4 градусов, ночью – от -1 до -4 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Ранее начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала, когда в регион придёт похолодание.