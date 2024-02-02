Псковичам разъяснили, кто обязан обустраивать и содержать места накопления ТКО

15:44, 02 февраля 2024, ПАИ

Кто обязан обустраивать и содержать места накопления ТКО, рассказали псковичам в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Региональному оператору часто поступают вопросы, которые касаются обслуживания, уборки и содержания мест накопления отходов. В сообществе разъяснили, что в состав коммунальной услуги по вывозу мусора не входит уборка, содержание и обустройство точек сбора.

«Регоператор оказывает услугу по вывозу отходов из установленных мест накопления. Обязанность по созданию площадок для накопления отходов в частном секторе и в муниципальных районах лежит на органах местного самоуправления, в многоквартирных домах – на управляющих компаниях или товариществах собственников жилья», – отмечается в сообщении.

Кроме того, обязанность проведения работ по организации и содержанию контейнерных площадок для ТКО, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприёмных камер, контейнерных площадок, закреплена за организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, – УК или ТСЖ. В частном секторе, где установлены муниципальные площадки, эти работы проводит муниципалитет.

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