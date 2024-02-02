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Память защитников Сталинграда почтили в Пскове

В Пскове в 81-ю годовщину со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве почтили память защитников Сталинграда торжественным ритуалом возложения гирлянды воинской славы и цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото ПГД

Памятное мероприятие состоялось в пятницу, 2 февраля. От имени депутатов Псковской городской Думы в церемонии возложения приняли участие заместители председателя ПГД Владимир Воробьев и Михаил Иванов.

Сталинградская битва – одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны между Красной армией и вермахтом. Бои проходили на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года.

После Сталинградской битвы немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. Героические дни обороны Сталинграда вошли в историю как крупнейшая сухопутная боевая операция в истории мировых войн.

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