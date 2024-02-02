Акция «Губернаторский дневник» стартует в Псковской области

16:05, 02 февраля 2024, ПАИ

Акция «Губернаторский дневник» стартует в 11-й раз в Псковской области. Главные её герои и участники – отличники и хорошисты. Все учащиеся школ Псковской области со 2-го по 11-й класс могут стать участниками акции.

Главная задача для амбициозных и целеустремленных – выложиться по максимуму и заработать самое большое количество пятёрок за учебный год.

Финальным событием акции станет традиционная встреча победителей с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. За чаепитием в правительстве региона отличники смогут в неформальной обстановке, без родителей и учителей, пообщаться с главой области. Губернатор приглашает школьников в свой кабинет, в котором дети могут примерить кресло руководителя региона на себя и сделать памятное фото. Также глава региона обязательно на память распишется в каждом дневнике с пятёрками и оставит пожелание.

В этом году остаётся электронный сбор заявок. Он удобен и прост: справится любой школьник или родитель. Для участия в «Губернаторском дневнике» надо заполнить специальный бланк. Его нужно будет скачать, распечатать, заполнить вместе с учителем, заверить у директора и отсканировать. В бланк нужно выписать оценки только из школьного журнала. Затем его необходимо прикрепить к электронной форме заявки. В этом году организаторы будут собирать заявки в течение учебного года также по сезонам, чтобы школьники, у которых учебный год делится на четверти, не запутались с оценками.

Сбор заявок начнётся с оценок за осень. Бланк вместе со ссылкой на электронную форму заявки будет опубликован 7 февраля на сайте ПАИ и «Комсомольской правды в Пскове».

На подготовку бланка и отправку в электронную форму у всех желающих будет 14 календарных дней. Завершение сбора заявок за осень будет 21 февраля, а 26 февраля будут объявлены победители осеннего промежутка. Даты следующих заявочных сессий также будут последовательно опубликованы. Всю информацию об акции можно прочитать на сайте ПАИ и в группе «Губернаторского дневника» в соцсети «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/gubdnevnik.

О том, как акция проходила в предыдущие годы, читайте в специальном сюжете ПАИ.