Сотрудники Псковского облсовпрофа присоединились к акции «Профсоюзы России – Zа СВОих!»

18:22, 02 февраля 2024, ПАИ

Трудовой коллектив Псковского областного совета профсоюзов в полном составе принимает участие в патриотической акции Федерации независимых профсоюзов России «Профсоюзы России – Za СВОих!». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Председатель профобъединения Игорь Иванов первым написал заявление о перечислении заработка в фонд патриотической акции и передал его в финансовый отдел организации. Он также призвал коллег принять участие в проекте и отправить добровольное пожертвование в размере однодневного заработка для приобретения и передачи Вооружённым силам России средств защиты населения от террористических атак.

«Уверен, что в ближайшее время к акции присоединятся сотрудники профсоюзных учреждений Псковской области, что позволит только на начальном этапе охватить порядка тысячи работников. Активную позицию занимают и отраслевые профсоюзы региона, идёт полномасштабное информирование о проводимой акции социальных партнёров и трудовых коллективов! Вместе приблизим победу над фашистской нечистью!» – прокомментировал событие Игорь Иванов.