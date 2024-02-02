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Общество

Сотрудники Псковского облсовпрофа присоединились к акции «Профсоюзы России – Zа СВОих!»

Трудовой коллектив Псковского областного совета профсоюзов в полном составе принимает участие в патриотической акции Федерации независимых профсоюзов России «Профсоюзы России – Za СВОих!». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Сотрудники Псковского облсовпрофа присоединились к акции «Профсоюзы России – Zа СВОих!». Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Председатель профобъединения Игорь Иванов первым написал заявление о перечислении заработка в фонд патриотической акции и передал его в финансовый отдел организации. Он также призвал коллег принять участие в проекте и отправить добровольное пожертвование в размере однодневного заработка для приобретения и передачи Вооружённым силам России средств защиты населения от террористических атак.

«Уверен, что в ближайшее время к акции присоединятся сотрудники профсоюзных учреждений Псковской области, что позволит только на начальном этапе охватить порядка тысячи работников. Активную позицию занимают и отраслевые профсоюзы региона, идёт полномасштабное информирование о проводимой акции социальных партнёров и трудовых коллективов! Вместе приблизим победу над фашистской нечистью!» – прокомментировал событие Игорь Иванов.

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