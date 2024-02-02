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Общество

Псковские профсоюзы подписали соглашение с Красным Крестом

Подписание соглашения о сотрудничестве между Псковским областным советом профсоюзов и Псковским региональным отделением Российского Красного Креста состоялось сегодня, 2 февраля. Со стороны Псковского облсовпрофа его подписал председатель объединения Игорь Иванов, а со стороны ПРО РКК – председатель организации Валерия Мишакова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Соглашение о сотрудничестве между Псковскими профсоюзами и Красным Крестом подписано сегодня. Фото: Псковский облсовпроф

В рамках соглашения стороны договорились о взаимодействии в оказании психологической помощи населению, в обучении оказания первой помощи и родственного ухода, а также пропаганде здорового образа жизни.

Как отметили в облсовпрофе, в ближайшее время несколько сотрудников организации пройдут обучение по оказанию первой помощи.

«Эффективное взаимодействие с социальными партнёрами на всех уровнях стало визитной карточкой профсоюзов. Совместные проекты и их реализация на благо членов профсоюзов региона – наша основная задача, и мы продолжаем целенаправленную работу в этом направлении», – подчеркнул Игорь Иванов.

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