Серию публикаций «Словарик архитектора» запустил Псковский музей-заповедник
Новую серию публикаций «Словарик архитектора» запустил Псковский музей-заповедник. Проект поможет разобраться во всех тонкостях псковского зодчества, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.
В этот раз вниманию псковичей представили первую деталь – рундук. Это крытая площадка крыльца, пристроенного к древнерусскому дому. На фотографии представлен рундук Приказной палаты.
«Исследователь и реставратор Ю. П. Спегальский неоднократно упоминал рундуки многих псковских палат XVII века, как дошедших до нас, так и оставшихся только в истории и на рисунках», – отметили сотрудники музея.
Комментарии: 0 Обсудить >>>