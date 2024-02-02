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Культура

Серию публикаций «Словарик архитектора» запустил Псковский музей-заповедник

Новую серию публикаций «Словарик архитектора» запустил Псковский музей-заповедник. Проект поможет разобраться во всех тонкостях псковского зодчества, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Что такое рундук, объяснили в Псковском музее-заповеднике. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В этот раз вниманию псковичей представили первую деталь – рундук. Это крытая площадка крыльца, пристроенного к древнерусскому дому. На фотографии представлен рундук Приказной палаты.

«Исследователь и реставратор Ю. П. Спегальский неоднократно упоминал рундуки многих псковских палат XVII века, как дошедших до нас, так и оставшихся только в истории и на рисунках», – отметили сотрудники музея.

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