Серию публикаций «Словарик архитектора» запустил Псковский музей-заповедник

17:02, 02 февраля 2024, ПАИ

Новую серию публикаций «Словарик архитектора» запустил Псковский музей-заповедник. Проект поможет разобраться во всех тонкостях псковского зодчества, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

В этот раз вниманию псковичей представили первую деталь – рундук. Это крытая площадка крыльца, пристроенного к древнерусскому дому. На фотографии представлен рундук Приказной палаты.

«Исследователь и реставратор Ю. П. Спегальский неоднократно упоминал рундуки многих псковских палат XVII века, как дошедших до нас, так и оставшихся только в истории и на рисунках», – отметили сотрудники музея.