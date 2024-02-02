Внедрение МКБ-11 в РФ приостановили из-за жалоб о противоречии традиционным ценностям

23:27, 02 февраля 2024, ПАИ

Реализация плана мероприятий по внедрению в России Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) приостановлена, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Сообщается, что решение принято в связи с многочисленными обращениями граждан, общественников, а также сенаторов РФ и депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ из-за возможного противоречия МКБ-11 традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям, защита которых предусмотрена законодательством РФ.

Решение приостановить план мероприятий по внедрению МКБ-11 не повиляет на доступность и качество оказания медицинской помощи жителям РФ, отметили в Министерстве по здравоохранению РФ.