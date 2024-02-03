Максимов день наступил по народному календарю
Максимов день наступил по народному календарю сегодня, 3 февраля. В этот день почитают переводчика и религиозного публициста Максима Грека, сообщает calend.ru.
Максим Грек родился в XV веке в Греции, однако потом переехал в Россию. Здесь он начал заниматься переводом религиозных произведений. Одной из первых больших работ стало переложение Псалтырей на русский язык.
Люди в России полагали, что Максим Грек оказывает помощь в бедах. Ему также молились за заступничество вдов и сирот. Кроме того, в этот день необходимо было вспомнить добрым словом всем тех, кто когда-то чем-то помогал.
Ещё в этот день молились за благополучие семьи. Супруги выходили во двор, держались за руки и стряхивали иней с деревьев.
Кроме того, на Максимов день пробовали предсказать погоду и урожай. По этому поводу было большое количество примет. Например, чистое небо говорило о том, что будет мороз и плохой урожай. А ясная заря также предвещала холода.
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