До -4 градусов ожидается в Псковской области 4 февраля
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 4 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью будет идти снег или мокрый снег, днём – снег с дождём. На дорогах ожидается появление гололедицы.
Будет дуть ветер юго-западных и западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха по области в течение суток составит от -1 до +4 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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