До -4 градусов ожидается в Псковской области 4 февраля

13:37, 03 февраля 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 4 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью будет идти снег или мокрый снег, днём – снег с дождём. На дорогах ожидается появление гололедицы.

Будет дуть ветер юго-западных и западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от -1 до +4 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.