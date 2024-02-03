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Общество

До -4 градусов ожидается в Псковской области 4 февраля

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 4 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

До -4 градусов ожидается в Псковской области 4 февраля. Фото: ПАИ

Ночью будет идти снег или мокрый снег, днём – снег с дождём. На дорогах ожидается появление гололедицы.

Будет дуть ветер юго-западных и западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от -1 до +4 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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