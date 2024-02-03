Футбольное дерби Псковской области завершилось вничью

17:54, 03 февраля 2024, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» сыграл вничью с «Луки-Энергия» в рамках товарищеского матча, который прошёл на стадионе «Экспресс» в Великих Луках сегодня, 3 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер по селекционной работе ФК «Псков» Игорь Сурин.

Матч завершился со счётом 1:1. У псковичей гол забил Кирилл Алексеев. «Сергей Молчанов накрыл у чужой штрафной великолукских футболистов. Они ошиблись после нашего давления. И Кирилл Алексеев перебросил вратаря», – прокомментировал собеседник ПАИ.

Счёт команды из Великих Лук открыл автогол игрока «Пскова» Антона Виноградова. «Мы пропустили в концовке. Был прострел с нашего левого фланга. Мяч попал в Антона Виноградова, и он срезал его в свои ворота», – рассказал тренер по селекционной работе.

На игру в Великие Луки от «Пскова» отправились 20 футболистов, в том числе шесть игроков, которые в прошлом сезоне защищали цвета клуба в юношеской футбольной лиге. Все футболисты поучаствовали в игре. «Для первого матча молодые ребята неплохо выглядели, достойно. Но, конечно, с заменами во втором тайме чуть-чуть уровень игры понизился», – заключил Игорь Сурин.

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