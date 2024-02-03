Известный псковский археолог Инга Лабутина празднует 90-летие

19:14, 03 февраля 2024, ПАИ

Псковский археолог Инга Лабутина отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 90 лет сегодня, 3 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Государственного архива Псковской области.

«Эту женщину можно назвать хранительницей города, с особой любовью, бережно нанизывающей бусины его истории на прочную нить. Она, влюблённая в археологию, научила несколько поколений историков быть внимательными к деталям, твёрдыми в принятии решений, ответственными при реализации проектов, при последующей обработке их результатов», – говорится в сообщении.

Она родилась в Москве в семье студентов. Мама училась в Московском государственном университете (МГУ), отец – в Химико-технологическом институте.

В 1941 году, когда началась война, семья эвакуировалась в Чирчик (Узбекистан), где отец участвовал в работе военного завода, а мама работала в Ташкенте на советской и профсоюзной работе. В 1946 году семья Голуновых вернулась в Москву, а в 1948 году отца перевели в Балашиху на должность директора Балашихинского кислородного завода, а мама стала директором школы и преподавателем биологии. Там же Инга Лабутина закончила школу с золотой медалью.

Вскоре она стала студенткой исторического факультета МГУ. После получения диплома её направили в Псков. Первым местом работы молодого археолога стал Псковский краеведческий музей.

С 1957 по 1959 год Инга Лабутина с разведками и раскопками объехала почти всю Псковскую область. Потом была аспирантура.

А в 1961 году Инга Лабутина вышла замуж за Виктора Лабутина, и в 1962 году у них родилась дочь Варвара. С 1964 года археолог Лабутина работала в Псковском государственном университете.

Профессор Лабутина много сил отдала созданию системы охранных раскопок. С начала 70-х охранные раскопки стали систематическими. А самой значительной археологической площадкой, исследованной экспедицией ПГПИ и Псковского музея под руководством Инги Константиновна, стала площадь Ленина и территория Старого рынка. С небольшими перерывами эти раскопки продолжались с 1968 по 1991 год.

В 1982 году раскрыто языческое святилище X века. В 1974 году изучены первые погребения курганного кладбища X – начала XI века. Археологическая коллекция пополнилась десятками тысяч находок, среди которых шесть берестяных грамот. Были раскрыты целые кварталы деревянной застройки средневекового Пскова.