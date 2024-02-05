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Общество

41% работодателей Пскова следит за вакансиями конкурентов

41 % работодателей Пскова отслеживает вакансии, которые публикуют конкуренты. Таковы данные опроса сервиса SuperJob.

По мнению экспертов, это позволяет отследить текущую ситуацию на рынке труда и уровень заработной платы, который предлагается потенциальным кандидатам.

30 % предприятий и организаций отслеживают активность сотрудников конкурирующих компаний на рынке труда. Это связано с кадровым голодом – работодатели стремятся удержать ценных сотрудников, а высококвалифицированные сотрудники уже закрепились на рабочих местах и не выходят на рынок труда.

Кроме того, 60 % компаний готовы принять сотрудников, ранее работавших у конкурентов, а 20 % делают это в редких случаях.

Ранее сообщалось, что молодые псковичи чаще регулируют время, которое проводят в интернете их дети.

Отметим, что каждый седьмой пскович готов уволиться в случае несправедливого распределения окладов, а 53 % псковичей считают карьеру результатом упорного труда.

Ранее сообщалось, что в России выросло число граждан с пятью или более кредитами. Отмечалось также, что законопроект о самозапрете на выдачу кредитов поддержали 76 % псковичей.

Кроме того, в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов.

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