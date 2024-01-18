Каждый второй пскович считает карьеру результатом упорного труда
Каждый второй пскович считает, что карьера является результатом упорной работы. Это следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
53% псковичей уверены, что только упорный труд позволяет стать выше по карьерной лестнице и увеличить свою заработную плату. При этом 33% думают, что карьеру можно построить только будучи очень удачливым и везучим человеком.
Люди старшего возраста более склонны думать, что в работе больше везёт удачливым. 26% среди респондентов до 34 лет и 37% среди тех, кому больше 45 лет.
Кроме того, псковичи, которые зарабатывают от 100 тысяч рублей, говорят, что карьера – это усердный труд, чаще тех, у кого меньший доход.
В 2023 году аграрии Псковской области получили от Россельхозбанка более 2 млрд рублей