Кто и как может стать донором костного мозга, рассказали псковичам в штабе общественной поддержки

10:08, 05 февраля 2024, ПАИ

Кто и как может стать донором костного мозга, рассказали псковичам в штабе общественной поддержки, сообщается в телеграм-канале объединения.

Псковские врачи Снежана Петрова и Нина Павкова развеяли мифы, страхи и воображаемые картины о сверлении костей.



Донорство костного мозга – безболезненная процедура и состоит из двух этапов. Сначала человек сдает 3 мл крови для проведения типирования, и после ее изучения заносится в базу доноров. Если его тип кому-то подойдет на 100%, тогда уже последует приглашение для непосредственной сдачи клеток костного мозга. Эти клетки еще принято называть стволовыми.



У пришедших на встречу сначала было много страхов и вопросов, но после общения со специалистами гости поняли, что стать донором костного мозга – просто.