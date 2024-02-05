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Общество

Кто и как может стать донором костного мозга, рассказали псковичам в штабе общественной поддержки

Кто и как может стать донором костного мозга, рассказали псковичам в штабе общественной поддержки, сообщается в телеграм-канале объединения.

Фото из телеграм-канала Штаба общественной поддержки

Псковские врачи Снежана Петрова и Нина Павкова развеяли мифы, страхи и воображаемые картины о сверлении костей.

Донорство костного мозга – безболезненная процедура и состоит из двух этапов. Сначала человек сдает 3 мл крови для проведения типирования, и после ее изучения заносится в базу доноров. Если его тип кому-то подойдет на 100%, тогда уже последует приглашение для непосредственной сдачи клеток костного мозга. Эти клетки еще принято называть стволовыми.

У пришедших на встречу сначала было много страхов и вопросов, но после общения со специалистами гости поняли, что стать донором костного мозга – просто.

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